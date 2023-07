E-Books: Neu formulierte Anforderungen an Verlagsmetadaten

Bibliotheken

Die Arbeitsgruppe Kooperative Verbundanwendungen (AGKVA) versteht sich als Kooperationspartner bei Dienstleistungen für bibliothekarische Einrichtungen. In dieser Funktion hat sie gerade eine vollständig überarbeitete Version der Metadaten-Anforderungen für E-Books und E-Book-Pakete veröffentlicht.

Was bisher als PDF-Version an Verlag verschickt wurde, steht jetzt in einer Web-Dokumenation zur Verfügung, die leichter zu pflegen und damit aktuell zu halten ist.

In der Dokumentation sind alle relevanten bibliographischen und sonstigen Metadatenelemente für E-Books in den Formaten MARC 21 und ONIX 3.0.X vorgestellt und beschrieben. Außerdem ist jedem Element beigegeben, ob es verbindlich oder lediglich fakultativ erwartet wird. Dabei hat die AGKVA die Terminologie eher an die gebräuchlichen Bezeichnungen im Verlagswesen und Buchhandel angepasst.

Die wichtigsten Änderungen neben der Umstellung von PDF auf eine Web-Dokumentation:

Überprüfung der bibliotheksseitig gewünschten Metadatenelemente (einige Elemente sind weggefallen, andere wurden neu aufgenommen)

Anpassung der Terminologie an die in Buchhandel und Verlag gebräuchlichen Begrifflichkeiten, wo immer möglich

ONIX for Books jetzt im Format 3.0.X als Grundlage (vorher ONIX 2.1) (MARC 21 unverändert)

Nennung von Kontaktadressen für alle beteiligten Verbünde und Verbundzentralen als Dienstleister der Bibliotheken für bilaterale Absprachen und Rückfragen

Die Anforderungen an E-Book-Metadaten sind Bestandteil der 2021 neu eingeführten Website der AGKVA www.agkva.org. Dort veröffentlichen die in der Gruppe zusammengeschlossenen Bibliotheksverbünde ihre Absprachen für eine einheitliche und verbundübergreifende Praxis verschiedener Anwendungen für die Fachöffentlichkeit.

Das Ziel der Arbeitsgruppe ist es, gemeinsame und einheitliche Anwendungsregeln zu erstellen und zu koordinieren. Die Absprachen dienen der Verbesserung der Datenübernahme zwischen den Verbünden im Bereich der Formal- und Inhaltserschließung. Das Angleichen und Vereinheitlichen der Regelwerks- und Formatanwendungen bei gleichzeitiger Sicherung von Qualitätsstandards soll die Eigenkatalogisierungsquote senken. Die AGKVA ist eine von der Arbeitsgemeinschaft der Verbundsysteme eingesetzte Arbeitsgruppe. Sie ist aus den früheren AGs Kooperative Neukatalogisierung und Kataloganreicherung hervorgegangen.