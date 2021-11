Hugendubel mietet 8 Weltbild-Filialen an

Ab Ende November übernimmt die Münchner Buchhandelskette8 Flächen von Multichannel-HändlerDiese Filialen sind betroffen.

Die bisherigen Weltbild-Filialen in Erding, Fürstenfeldbruck, Landau, Lindau, Mühldorf, Unna, Weimar und Wernigerode gehen damit an Hugendubel. An keinem dieser Standorte ist Hugendubel bisher vertreten. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort sei ein Angebot für eine Weiterbeschäftigung gemacht worden.

Christian Sailer, CEO der Weltbild D2C Group erklärte dazu: „Wir haben in der Pandemie gesehen, dass sich der Wandel zum Onlinehandel noch mehr beschleunigt und setzen daher verstärkt auf den Ausbau von Weltbild als E-Commerce- Plattform. Schon jetzt erzielen wir mehr als 90% des Umsatzes über unsere Onlineshops und digitale Produkte und Services.“ Zugleich sollen die Filialen „weiterhin integraler Bestandteil des Multichannel-Geschäftsmodells von Weltbild bleiben und dabei künftig stärker als Showroom für die Marke fungieren“, heißt es.

Die neuen Standorte ergänzten das stationäre Netz optimal, so Nina Hugendubel, geschäftsführende Gesellschafterin von Hugendubel. „Wir sprechen auf den neuen Flächen den Kunden mit einem attraktiven und perfekt auf die Zielgruppe abgestimmten Sortiment und Vertriebskonzept an und wollen so die Kundenbindung erhöhen.“ Ziel sei es, schon im Weihnachtsgeschäft 2021 unter der Marke Hugendubel zu verkaufen. Durch die hauseigenen Vertriebsmodelle, kleinere Auftritte und Shop-in-Shops könnten die neuen Filialen schnell eingebunden werden.

Zuletzt hatte Thalia 10 Filialen von Weltbild übernommen.