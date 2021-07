Thalia übernimmt 10 Weltbild-Filialen

Buchhandel, Handel

Weltbild will sich stärker auf das Onlinegeschäft konzentrieren und trennt sich von weiteren Standorten. Bis Oktober gehen 10 Filialen an den Großfilialisten Thalia. Betroffen sind Standorte in Ahaus (zum 1. August) sowie in Chemnitz, Garmisch-Partenkirchen, Halberstadt, Leipzig, Nordhausen, Nürnberg, Potsdam, Suhl und Warendorf (alle zum 1. Oktober). Die vom Verkauf betroffenen Mitarbeiter sollen von Thalia übernommen werden.

Thalia knüpft sein Filialnetz enger

Man habe gemeinsam die Buchhandlungen ausgewählt, die am besten ins Thalia-Portfolio passen, lassen die beiden Unternehmen wissen. Die 10 hinzukommenden Filialen sorgen für eine weitere Verdichtung des Thalia-Netzes:

Sie verfügen über jeweils rund 150 bis 200 qm Verkaufsfläche und befinden sich in Innenstadtlagen oder Einkaufszentren.

Thalia erschließt durch den Zukauf 7 neue Städte, in denen das Unternehmen bislang noch nicht vertreten ist.

In Chemnitz, Leipzig und Nürnberg ergänzen die von Weltbild übernommenen Läden das bestehende Flächen-Angebot.

„Ich freue mich sehr, dass die Weltbild-Standorte unter das Dach von Thalia wechseln, denn der stationäre Buchhandel ist und bleibt ein wesentlicher Bestandteil unserer Omni-Channel-Strategie“, erklärt Thalia-Vertriebsgeschäftsführer Ingo Kretzschmar zur Übernahme der Weltbild-Filialen.

Weltbild: Onlinegeschäft mit Show-Rooms in den Innenstädten

Weltbild dagegen setzt vor allem aufs Onlinegeschäft, das mittlerweile für 90% der Einnahmen steht, erklärt CEO Christian Sailer: „Die Corona-Pandemie hat die Verschiebung zum Onlinehandel beschleunigt. Ausgehend von den großen Megatrends und den Kundenwünschen richten wir unser Angebot und unseren Vertrieb aus. Wir bauen Social Commerce als Vertriebskanal zum Beispiel mit Live Shopping aus und investieren in neue digitale Angebote wie die Home Academy und Streaming-Angebote.“

In diesem Zuge wird das Filialnetz sukzessive verkleinert, das nach der Abgabe der 10 Filialen dann nur noch ca. 50 Standorte in der D/A/CH-Region umfasst. Dennoch bleibe das Geschäft vor Ort weiterhin ein Thema. Die Bedeutung der Filialen werde sich allerdings verändern, wie Sailer auf buchreport-Anfrage darstellt: „Die Filialen sind ein wichtiger integraler Bestandteil unserer Omnichannel-Strategie. Es ist sehr wichtig, Gesicht zu zeigen und die Marke in den Fußgängerzonen und Einkaufszentren präsent zu halten“, sagt Sailer. „Wir gehen aber in Richtung eines neuen Konzepts. Unsere Filialen müssen eher ein Show-Room für das vielfältige Angebotsspektrum sein.“ Auch wenn das Filialnetz stark verkleinert wurde, wolle man sich nicht aus dem stationären Markt verabschieden, betont der Weltbild-CEO.

