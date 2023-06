Hugendubel lädt erneut zu »Bookstock«-Festival ein

Buchhandel, Handel, Veranstaltung

Groß angelegte Literaturvermittlung: Buchfilialist Hugendubel lädt am 6. und 7. Oktober wieder in die Bavaria Studios nach München und zum Live-Stream ein.

2019 war „Bookstock“ als rein digitales Festival gestartet, vergangenes Jahr wurde es um ein analoges Event angereichert. In diesem Jahr soll es nun „noch mehr Festival-Feeling“ geben. Dazu gibt es neben dem Literaturprogramm mit bekannten Autorinnen und Autoren wie Sebastian Fitzek und Rebecca F. Kuang auch ein Rahmenprogramm mit „Food, Drinks und Entertainment“. Moderiert wird die Show von Mona Ameziane und Tarkan Bagci.

Nina Hugendubel, geschäftsführende Gesellschafterin von Hugendubel erklärt das Konzept so: „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, mit ‚Bookstock‘ ein Festival und zudem eine moderne, lebendige und bunte Plattform für das Buch zu schaffen.“

Und in der Selbstbeschreibung heißt es: „Die Bookstock-DNA nimmt sich mit der emotionalen Inszenierung von Personalities die populäre Kultur von Musikfestivals zum Vorbild, und lehnt sich strukturell an TV- und

Talkshow-Motiven an; es enthält zudem typische Elemente eines Late Night-Formats. Das Live-Publikum im Studio sowie die ZuschauerInnen an den mobilen Endgeräten interagieren analog und digital mit dem Moderatorenteam.“

Der offizielle Vorverkauf laufe bereits, die Ticketkapazität werde aufgrund der großen Nachfrage erweitert. Tickets für das Live Event gibt es ab 18 Euro (zzgl. VVK-Gebühr), der Stream ist kostenlos.

Auch Thalia setzt auf Buch-Festival

Vor wenigen Tagen hatte auch Buchhandelsmarktführer Thalia mit den Bonnier-Verlagen Carlsen, Ullstein, Piper und Thienemann-Esslinger zum ersten „Booklover Festival Summer Edition“ nach Hamburg und Leipzig eingeladen.

Am 6. und 7. Juli werden in der Thalia Buchhandlung Leipzig Grimmaische Straße und der Hamburger Thalia Buchhandlung Spitaler Straße kostenlose Lesungen, Signierstunden, Workshops, Kreativ-Aktionen und Talks mit Autorinnen und Autoren angeboten.

„Als Treffpunkt in der Nähe ist es unser Ziel, das kulturelle Leben an unseren Standorten mit abwechslungsreichen Events und Aktionen zu bereichern und aktiv mitzugestalten“, beschrieb Johannes Brancke, Vertriebsdirektor von Thalia, die Motivation hinter dem neuen Veranstaltungsformat.