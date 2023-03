Trommeln für den Manga Day 2023

Buchhandel, Einzelhandel, Handel, Veranstaltung

Der deutschsprachige Buchmarkt reitet weiter auf der derzeitigen Manga-Welle. 9 Verlage laden zur Teilnahme an einem Aktionstag im September ein.

Am 16. September können interessierte Buchhändler wieder Gratis-Manga von den teilnehmenden Verlagen des Manga Day verteilen. Eine Anmeldung zu der Aktion ist noch bis zum 29. April über info@mangaday.de möglich.

Die erste Ausgabe des Aktionstages fand vergangenes Jahr statt, Vorbild ist der bereits seit Jahren etablierte Gratis Comic Tag. Über 700 Handelspartner nahmen an 450 Orten in Deutschland und Österreich teil. Fast 400.000 der kostenlosen Manga-Ausgaben wurden an diesem Tag verteilt. Für 2023 erwarten die Organisatoren einen Zuwachs von 25 bis 30%, nicht zuletzt, weil 2023 der Manga Day nach Deutschland und Österreich nun auch in der Schweiz gefeiert wird und zum ersten Mal auch Bibliotheken an der Aktion teilnehmen können.

9 Manga-Verlagshäuser beteiligen sich an den kostenlosen Sonderausgaben, darunter Altraverse, Tokyopop, Carlsen Manga! und Hayabusa aus Hamburg, Egmont Manga und Crunchyroll aus Berlin und Manga Cult,

Topp und Panini aus Baden-Württemberg, mit insgesamt 27 kostenlosen Sonderausgaben, die von Krimistoffen und Romance über Abenteuer-Storys, Coming-of-Age-Geschichten und Horror bis zu Manga-Klassikern die thematische Vielfalt des Mediums abdecken sollen.

Eine Liste der kostenlosen Manga, der teilnehmenden Händler und weitere Infos finden Sie hier.