Kinderbuchmesse Bologna zieht positives Fazit

Markt, Veranstaltung

Die 60. Ausgabe der Kinderbuchmesse Bologna ist mit fast 29.000 Fachbesuchern zu Ende gegangen. Das bedeutet ein Plus von 35% gegenüber 2022 und eine Rückkehr zu den Zahlen von 2019.

Knapp 1500 Aussteller aus rund 90 Ländern und Regionen der Welt waren nach Bologna gekommen und nahmen an den 4 Veranstaltungstagen an den insgesamt 325 Live-Veranstaltungen teil, gegenüber 2019 waren es rund ein Viertel mehr Events. Hinzu kamen 260 weiter Veranstaltungen von Ausstellern auf der Messe und in der Stadt.

Auch Bedeutung der Online-Messe nimmt zu

Auch mit dem Online-Auftritt zeigt man sich zufrieden: Es gab mehr als 2 Mio Website-Aufrufe, 200.000 eindeutige Nutzer (60% aus dem Ausland), mehr als 60.000 Nutzer, die sich für die Online-Dienste registriert haben. Die Facebook- und Instagram-Communities zählten 80.000 (+23%) bzw. 90.000 (+23%) Follower, während LinkedIn 10.000 Follower (+41%) anzog. Mehr als 50 Videos wurden produziert (einschließlich vollständiger Berichte und Live-Aufzeichnungen), die online und auf Abruf zur Verfügung stehen. In nur 2 Monaten nahmen mehr als 1000 Fachleute an Meisterkursen, Konferenzen, Schulungen und Sonderinitiativen teil, die auf der Online-Plattform Open Up – The BCBF Skill Box organisiert wurden, die das ganze Jahr über aktiv ist. 800 Illustratoren aus 70 Ländern und Regionen der Welt präsentierten ihre Arbeiten auf der Virtual Illustrators Wall auf Bildschirmen, die im Zentrum der Veranstaltung aufgestellt waren.

Die 61. Ausgabe der Kinderbuchmesse in Bologna findet vom 8. bis 11. April 2024 statt und wird Slowenien als Ehrengastland präsentieren.