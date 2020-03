Messe in Bologna jetzt doch abgesagt

Markt, Veranstaltung, Verlage

Die Serie der Hiobsbotschaften im globalen Messekalender reißt nicht ab. Am Mittwochnachmittag haben die Organisatoren der Kinderbuchmesse in Bologna die Reißleine gezogen und die Bologna Children’s Book Fair endgültig gecancelt. Das Branchenevent ist die neben der (in der vergangenen Woche abgesagten) London Book Fair die wichtigste internationale Frühjahrsmesse.

Wegen der Coronavirus-Krise hatte BolognaFiere den ursprünglichen Termin von Ende März auf den 4. bis 7. Mai verschoben, aber auch dieser Termin war laut Geschäftsführer Antonio Bruzzone nicht mehr haltbar.

Bruzzone hat angekündigt, dass ähnlich wie im Fall der abgesagten Leipziger Buchmesse versucht werden soll, Autoren und Leser, aber auch Verlage und Litertaturagenten mit einer Serie von Aktivitäten online zusammenzubringen.