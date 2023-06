Vertretung im Veranstaltungsteam von dtv

Aus den Unternehmen

Zum 1. Juli 2023 wird Dominique Schikora, bei dtv seit 2017 zuständig für die Veranstaltungen der Programmbereiche dtv junior und dtv Reihe Hanser, ein neunmonatiges Sabbatical antreten.

Währenddessen wird sie von Vittoria Varone vertreten, die bereits seit 1. Mai 2023 bei dtv beschäftigt ist.

Vittoria Varone studierte Buchwissenschaft an der LMU in München und schloss 2023 mit einem Master of Arts im Studiengang Buch- und Medienforschung ab. Parallel arbeitete sie zunächst als Werksstudentin bei Arvato und ab 2019 als studentische Mitarbeiterin bei Mixtvision.