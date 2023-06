Anne M. Hilliges und Katrin Trometer neu im Belletristik-Lektorat von Droemer Knaur 

Aus den Unternehmen

Bereits zum 1. Juni haben sich zwei neue Lektorinnen dem Belletristik-Lektorat der Verlagsgruppe Droemer Knaur angeschlossen:

Anne M. Hilliges arbeitete nach ihrem Abschluss an der Hochschule für Fernsehen und Film in München in der Filmbranche und als freie Lektorin für verschiedene Publikumsverlage. Sie wird mit ihrer Expertise beide Labels – Droemer und Knaur – im Bereich Frauenunterhaltung, historischer Roman und Spannung unterstützen.

Die studierte Skandinavistin Katrin Trometer verstärkt das Knaur-Lektorat. Nach einigen Jahren beim Insel Verlag war sie zuletzt bei Benevento Publishing, wo sie für das Spannungsprogramm und das Servus-Krimi-Programm zuständig war.