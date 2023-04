Christian Bartl wird neuer Vertreter für die Vertriebskooperation Liberté

Aus den Unternehmen

Ab dem 1. Juni 2023 reist Christian Bartl (32) als gemeinsamer Verlagsvertreter der unabhängigen Vertriebskooperation Liberté in den Reisegebieten Mitte (Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Luxemburg) und Baden-Württemberg. Vom Schöffling&Co.- Büro in Frankfurt am Main aus übernimmt er damit die Buchhandelsvertretung für die Verlage KAMPA, OKTOPUS, AKI, ATLANTIS Literatur, ATLANTIS Kinderbuch, JUNG & JUNG sowie SCHÖFFLING & CO. Alle Liberté-Verlage werden gebündelt über den Verlegerdienst München ausgeliefert.

Die in den genannten Gebieten beheimateten Buchhändler*innen erreichen Ihn unter:

Christian Bartl,

c/o Schöffling & Co.

Tel.: 069/92 07 87 12, E-Mail: christian.bartl@schoeffling.de.

Er steht zur Vereinbarung von Besuchsterminen ab sofort zur Verfügung.

Christian Bartl war seit Beginn des Jahres 2021 für den Folio Verlag in Bozen im Bereich Vertrieb und Marketing tätig. Zuvor studierte er Deutschsprachige Literatur und Philosophie sowie Buchhandel/Verlagswirtschaft. Nun freut er sich auf die beginnende Reise, die neuen Programme und die Erfüllung aller Anfragen und Wünsche der Buchhändler*innen.