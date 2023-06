Start in die »Asterix«-Saison

Bücher und Autoren

Der Blick auf die Comic-Bestseller im Mai zeigt, dass die „Asterix“-Saison begonnen hat – obwohl das neue reguläre Album „Die weiße Iris“ (Band 40) erst im Oktober erscheint. Aber auch so weiß „Asterix“ schon zu reüssieren, und das, obwohl es nur ein Titel in das Ranking der meistverkauften Comics geschafft hat: Auf Platz 2 eingestiegen ist „Asterix Mundart Ruhrdeutsch VIII“ (Egmont Comic Collection). Im inzwischen 90. Mundartband des Comedians und Bestseller-Garanten Hennes Bender wird das klassische Album „Asterix als Legionär“ zu „Voll Panne, die Römers“.

Gemessen an den Verkäufen hätte sich auf Platz 1 „Asterix. Im Reich der Mitte“ (Egmont Comic Collection) eingereiht, Olivier Gays und Fabrice Tarrins Adaption des gerade im Kino laufenden neuen „Asterix“-Realfilms. Doch da es sich hierbei um ein „illustriertes“ Album in Bilderbuch-Optik handelt, wird es in die Comic-Bestsellerlisten nicht aufgenommen.

Auch die Sonderausgabe von „Asterix bei den Olympischen Spielen“, die Egmont in leichter Sprache anlässlich der Special Olympics World Games in Berlin herausgegeben hat, wurde nicht ins Ranking aufgenommen. Die Ausgabe war nämlich nur über den Online-Shop der World Games zu erwerben. Dort war die Auflage in Höhe von 20.000 Exemplaren innerhalb weniger Tage vergriffen.

Damit nicht genug, sind in diesen Tagen zwei weitere „Asterix“-Mundartbände ausgeliefert worden, nämlich jeweils ein neues Album auf Unterfränkisch und auf Oberfränkisch, die dann im Juni-Ranking auftauchen dürften.

