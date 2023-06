Richard Coles schickt einen Kanoniker auf Mördersuche

Bestseller international, Bücher und Autoren

Mit „Murder Before Evensong“ hat Richard Coles im vergangenen Sommer einen Bestseller vorgelegt, der sich auch gleich mehrere Wochen im Ranking hielt. Jetzt hat er nachgelegt: „A Death in the Parish“ (Weidenfeld & Nicolson) landet neu auf Platz 1 der britischen Belletristik-Bestsellerliste.

Coles, der bis Anfang 2022 selbst als Gemeindepfarrer von St. Mary The Virgin im englischen Northamptonshire arbeitete, führt in seinem neuen Buch seine Leserinnen und Leser erneut ins englische Dorf Champton und in dessen Pfarrhaus. Dort lebt der Kanoniker Daniel Clement gemeinsam mit seiner verwitweten Mutter und den Dackeln Cosmo und Hilda. Bereits in „Murder Before Evensong“ wurde der Kanoniker zum Mordermittler, denn Anthony Bowness, der Cousin des Patrons der Gemeinde, wurde tot hinter der Kirche aufgefunden – mit einer Gartenschere im Hals.

Die Handlung von „A Death in the Parish“ setzt wenige Monate nach dem Mord an Bowness ein. Daniel Clement versucht, wieder etwas Normalität einkehren zu lassen. Doch die Dorfbewohner und allen voran seine Mutter scheinen ihm etwas zu verheimlichen. Als dann ein ritueller Mord das Dorf erschüttert, muss Clement wieder in seine Mordermittlerrolle zurückfinden.

Im Mai ist bei Goldmann mit „Der Tote in der Dorfkirche“ die deutsche Übersetzung von „Murder Before Evensong“ erschienen. Einen Erscheinungstermin für den zweiten Band hat der Penguin Random House-Verlag noch nicht angekündigt.

Richard Coles A Death in the Parish, 432 S., Weidenfeld & Nicolson, ISBN 978-1-4746-1267-8