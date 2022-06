Richard Coles lässt einen Pfarrer ermitteln

Bücher und Autoren

Mit „Murder Before Evensong“ hat sich Richard Coles an die Spitze der britischen Belletristik-Bestsellerliste gesetzt. Der bei Weidenfeld & Nicolson erschienene Krimi ist Coles’ zweiter Roman. Im vergangenen Jahr ist bereits sein Debütroman „Waters of Salvation“ erschienen. Außerdem ist Coles Autor von 5 Sachbüchern.

„Murder Before Evensong“ spielt im englischen Dorf Champton. Dort lebt der Kanoniker Daniel Clement zusammen mit seiner verwitweten Mutter und den Dackeln Cosmo und Hilda im Pfarrhaus. Als Clement den Plan verkündet, in der Kirche eine neue Toilette zu bauen, zeigt sich die sonst friedliche Gemeinde gespalten. Während des hitzigen Streits kommen auch lang gehütete Geheimnisse einiger Gemeindemitglieder zutage. Und dann wird plötzlich Anthony Bowness, der Cousin des Patrons der Gemeinde, tot hinter der Kirche aufgefunden – mit einer Gartenschere im Hals. Gemeinsam mit der örtlichen Polizei sucht Clement nach dem Mörder.

Richard Coles konnte in „Murder Before Evensong“ zumindest teilweise seine eigenen Erfahrungen einfließen lassen: Der 60-Jährige war bis vor wenigen Monaten der Gemeindepfarrer von St. Mary The Virgin in Finedon (Northamptonshire).

Bevor Coles 1990 sein Theologie-Studium begann, hatte er sich bereits einen Namen als Pop-Musiker gemacht. Neben seiner Arbeit als anglikanischer Pfarrer stand er auch in den vergangenen Jahren immer wieder im medialen Rampenlicht und nahm an TV-Shows wie „Celebrity Masterchef“ und „Strictly Come Dancing“ teil.