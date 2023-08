»Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow« bleibt gefragt

Bestseller international, Bücher und Autoren

Seit inzwischen einem Monat hält sich in Großbritannien ein Titel an der Spitze der Bestsellerliste: „Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow« (Vintage) von Gabrielle Zevin ist aktuell das meistverkaufte Buch über alle Formate hinweg.

„Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow“ spielt in den 90er-Jahren im US-amerikanischen Massachusetts: Sadie, hochbegabte Informatikstudentin und angehende Designern von Computerspielen, trifft ihren früheren „Super Mario“-Partner Sam wieder. Gemeinsam beginnen sie an einem Spiel zu arbeiten. Als dieses zu einem großen Erfolg wird, brechen sich jedoch Rivalitäten Bahn und Sadies und Sams Freundschaft droht zu scheitern.

Die 45-Jährige Zevin studierte in Harvard. Ihr 2005 erschienener Debütroman „Elsewhere“ wurde in 16 Sprachen übersetzt, eine deutsche Übersetzung erschien unter dem Titel „Anderswo“ im Berlin Verlag, ist jedoch heute vergriffen. Für „Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow“ erhielt Zevin 2022 den Leserpreis „Goodreads Choice Award“ in der Kategorie Fiction.

Eine deutsche Übersetzung des Titels ist als „Morgen, morgen und wieder morgen“ im Februar bei Eichborn erschienen und erreichte kurz nach Veröffentlichung Platz 23 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik.