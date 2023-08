Personalia

Rebecca Hirsch (31) unterstützt seit Mitte August das Esslinger-Lektorat als Elternzeitvertretung von Steffi Kress.

Hirsch studierte Anglistik und Ethnologie in Heidelberg und absolvierte einen Master in Buchwissenschaft an der LMU München. Seit 2020 war sie bei Edel Kids Books (jetzt Karibu) in München als Volontäron und als Lektorin tätig.