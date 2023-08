Hermann-Josef Emons ist tot

Personalia, Verlage

Hermann-Josef Emons ist im Alter von 73 Jahren am 20. August gestorben, wie sein Verlag heute bekanntgab.

Emons gründete 1984 in Köln den Emons Verlag und gilt als einer der Wegbereiter des Kriminalromans in Deutschland und als Erfinder des Regionalkrimis. Mit seinem Verlag hat er sich jedoch auch in anderen Genres einen Namen gemacht und gründete beispielsweise die Reisefürher-Reihe „111 Orte, die man gesehen haben muss“.

2007 gründete Emons mit Partnern in Rom den Verlag Emons Italia. Zudem war er Teilhaber der Produktionsgesellschaft Wüste Film Fest und Mitgründer des Kölner Krimifestivals Crime Cologne.

Für sein Schaffen wurde Hermann-Josef Emons mehrfach ausgezeichnet: 2014 erhielt er den Ehrenglauser-Preis der Autorenvereinigung Syndikat, 2022 wurde sein Verlag mit dem deutschen Verlagspreis ausgezeichnet.

Über die Zukunft seines Verlages hatte sich Hermann-Josef Emons frühzeitig Gedanken gemacht: Seine Tochter Franziska Emons-Hausen wird den Verlag fortführen.