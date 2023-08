Das ist die Longlist für den Deutschen Buchpreis 2023

Bücher und Autoren, Literaturpreise

Der Deutsche Buchpreis hat die 20 Titel umfassende Longlist für die Auszeichnung veröffentlicht. Seit Ausschreibungsbeginn wurden dafür 196 Titel gesichtet, die zwischen Oktober 2022 und dem 19. September 2023 (Bekanntgabe der Shortlist) erschienen sind oder noch erscheinen.

Die nominierten Romane (in alphabetischer Reihenfolge):

Tomer Dotan-Dreyfus: Birobidschan (Verlag Voland & Quist, Februar 2023)

(Verlag Voland & Quist, Februar 2023) Raphaela Edelbauer: Die Inkommensurablen (Klett-Cotta, Januar 2023)

(Klett-Cotta, Januar 2023) Sherko Fatah: Der große Wunsch (Luchterhand Literaturverlag, August 2023)

(Luchterhand Literaturverlag, August 2023) Elena Fischer: Paradise Garden (Diogenes Verlag, August 2023)

(Diogenes Verlag, August 2023) Charlotte Gneuß: Gittersee (S. Fischer Verlag, August 2023)

(S. Fischer Verlag, August 2023) Luca Kieser: Weil da war etwas im Wasser (Picus Verlag, August 2023)

(Picus Verlag, August 2023) Angelika Klüssendorf: Risse (Piper Verlag, August 2023)

(Piper Verlag, August 2023) Sepp Mall: Ein Hund kam in die Küche (Leykam Verlag, August 2023)

(Leykam Verlag, August 2023) Terézia Mora: Muna oder Die Hälfte des Lebens (Luchterhand Literaturverlag, August 2023)

(Luchterhand Literaturverlag, August 2023) Thomas Oláh: Doppler (Müry Salzmann Verlag, Februar 2023)

(Müry Salzmann Verlag, Februar 2023) Angelika Overath: Unschärfen der Liebe (Luchterhand Literaturverlag, April 2023)

(Luchterhand Literaturverlag, April 2023) Necati Öziri: Vatermal (claassen, Juli 2023)

(claassen, Juli 2023) Teresa Präauer: Kochen im falschen Jahrhundert (Wallstein Verlag, Februar 2023)

(Wallstein Verlag, Februar 2023) Anne Rabe: Die Möglichkeit von Glück (Klett-Cotta, März 2023)

(Klett-Cotta, März 2023) Kathrin Röggla: Laufendes Verfahren (S. Fischer Verlag, Juli 2023)

(S. Fischer Verlag, Juli 2023) Tonio Schachinger: Echtzeitalter (Rowohlt Verlag, März 2023)

(Rowohlt Verlag, März 2023) Sylvie Schenk: Maman (Carl Hanser Verlag, Februar 2023)

(Carl Hanser Verlag, Februar 2023) Clemens J. Setz: Monde vor der Landung (Suhrkamp Verlag, Februar 2023)

(Suhrkamp Verlag, Februar 2023) Tim Staffel: Südstern (Kanon Verlag Berlin, September 2023)

(Kanon Verlag Berlin, September 2023) Ulrike Sterblich: Drifter (Rowohlt Verlag Hundert Augen, Juli 2023)

Jurysprecherin Katharina Teutsch kommentiert die Auswahl: „Eine Longlist ist nicht einfach nur eine Liste mit Titeln, die eine Jury preiswürdig findet. Sie bildet einen kollektiven Leseprozess ab. Was treibt uns an? Was finden wir wichtig? Welche literarischen Entdeckungen haben wir gemacht? Unsere Auswahl ist auch in diesem Jahr wieder der Beweis dafür, dass die deutschsprachige Gegenwartsliteratur voller Überraschungen ist. Newcomer*innen stehen selbstbewusst neben etablierten Autor*innen; kleine Verlage wechseln sich mit großen Verlagen ab; Geschichten von tragischem Ernst stehen neben Kapriolen der Fantasie. Wichtig war der diesjährigen Jury, auch den literarischen Humor zu würdigen. Er ist in vielen der ausgewählten Titel nicht nur Treibstoff des Erzählens, sondern auch Ausdruck eines sympathisch undogmatischen Weltverhältnisses, das uns besonders in dieser Zeit beeindruckt hat.“

Diese Jury traf die Auswahl:

Shila Behjat (Journalistin und Publizistin)

(Journalistin und Publizistin) Heinz Drügh (Goethe-Universität Frankfurt am Main)

(Goethe-Universität Frankfurt am Main) Melanie Mühl (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

(Frankfurter Allgemeine Zeitung) Lisa Schumacher (Steinmetz’sche Buchhandlung, Offenbach)

(Steinmetz’sche Buchhandlung, Offenbach) Katharina Teutsch (freie Kritikerin)

(freie Kritikerin) Florian Valerius (Gegenlicht Buchhandlung, Trier)

(Gegenlicht Buchhandlung, Trier) Matthias Weichelt (Zeitschrift Sinn und Form)

Um eine „größtmögliche Unabhängigkeit der Auszeichnung“ zu gewährleisten, wählt die Akademie Deutscher Buchpreis die Jury in jedem Jahr neu. Eine mehrmalige Jurymitgliedschaft ist möglich.

Shortlist am 19. September

Im nächsten Schritt wählen die Jurymitglieder aus den Titeln der Longlist sechs Romane für die Shortlist aus, die am 19. September 2023 veröffentlicht wird. Erst am Abend der Preisverleihung erfahren die sechs Autorinnen und Autoren, an wen von ihnen der Deutsche Buchpreis geht. Für den Sieg gibt es ein Preisgeld von 25.000 Euro; die fünf Finalisten erhalten jeweils 2500 Euro. Die Preisverleihung findet am 16. Oktober 2023 zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse im Kaisersaal des Frankfurter Römers statt und wird live übertragen.

Mit dem Deutschen Buchpreis zeichnet die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins jährlich zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse den deutschsprachigen „Roman des Jahres“ aus. Ziel des Preises ist es, über Ländergrenzen hinaus Aufmerksamkeit zu schaffen für deutschsprachige Autorinnen und Autoren, das Lesen und das Leitmedium Buch.

Rückblick:

Im Vorjahr hatte Kim de l’Horizon mit dem Buch „Blutbuch”, erschienen bei DuMont, den Preis gewonnen.