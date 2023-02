Die Jury für den Deutschen Buchpreis 2023 steht

Bücher und Autoren, Literaturpreise, Veranstaltung, Verlage

Im Rahmen der Frankfurter Buchmesse wird am 16. Oktober der Deutsche Buchpreis im Kaisersaal des Frankfurter Römers vergeben. Die Jury steht indes fest, wie die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins nun mitteilt. Die Akademie Deutscher Buchpreis hat diese sieben Literaturexpert*innen in die Jury berufen:

Shila Behjat (Journalistin und Publizistin)

(Journalistin und Publizistin) Heinz Drügh (Goethe-Universität Frankfurt am Main)

(Goethe-Universität Frankfurt am Main) Melanie Mühl (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

(Frankfurter Allgemeine Zeitung) Lisa Schumacher (Steinmetz’sche Buchhandlung, Offenbach)

(Steinmetz’sche Buchhandlung, Offenbach) Katharina Teutsch (freie Kritikerin)

(freie Kritikerin) Florian Valerius (Gegenlicht Buchhandlung, Trier)

(Gegenlicht Buchhandlung, Trier) Matthias Weichelt (Zeitschrift Sinn und Form)

Um eine größtmögliche Unabhängigkeit der Auszeichnung zu gewährleisten, wählt die Akademie Deutscher Buchpreis die Jury in jedem Jahr neu.

Der Roman des Jahres wird in einem mehrstufigen Verfahren ermittelt: Bis zum 20. August stellt die Jury eine 20 Titel umfassende Nominierungsliste zusammen. Diese wird am 22. August 2023 bekannt gegeben. Aus dieser Longlist wählen die Jurymitglieder sechs Titel für die Shortlist, die am 19. September 2023 veröffentlicht wird. An wen der Deutsche Buchpreis geht, erfahren die sechs Autor*innen erst am Abend der Preisverleihung.

Verlage können ab sofort ihre Titel für den Deutschen Buchpreis 2023 unter www.deutscher-buchpreis.de/ anmeldung einreichen. Bis zum 22. März 2023 können jeweils zwei deutschsprachige Romane aus dem aktuellen oder geplanten Programm eingereicht und zusätzlich bis zu fünf weitere Titel empfohlen werden. Voraussetzung für die Bewerbung ist die Mitgliedschaft im Börsenverein des Deutschen Buchhandels, im Schweizer Buchhandel- und Verlags-Verband oder im Hauptverband des Österreichischen Buchhandels. Die Bücher müssen zwischen 1. Oktober 2022 und 19. September 2023 (Bekanntgabe der Shortlist) erscheinen. Bücher, Leseexemplare, E-Books und Fahnen können bis zum 16. Juni 2023 nachgereicht werden.

Rückblick: