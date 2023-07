Barbara Kingsolver punktet bei den Indies

Bestseller international, Bücher und Autoren

Das Jahr 2023 läuft für Barbara Kingsolver beruflich bisher ziemlich zufriedenstellend: Im Mai wurde sie mit dem renommierten Pulitzer-Preis für Belletristik ausgezeichnet, im Juni folgte die Auszeichnung mit dem Women’s Prize for Fiction. Beide Preise erhielt die US-amerikanische Autorin für ihren im Oktober 2022 erschienenen Roman „Demon Copperhead“ (Faber & Faber).

In ihrem inzwischen 10. Roman erzählt Kingsolver von einem Jungen, der in Armut in den Bergen der Appalachen aufwächst. Er versucht, seinen Platz in einer Gesellschaft zu finden, die seine Probleme ignoriert. Wie der Titel schon vermuten lässt, hat sich Kingsolver von Charles Dickens’ Buch „David Copperfield“ inspirieren lassen, das sich ebenfalls mit institutioneller Kinderarmut beschäftigt.

„Demon Copperhead“ steht bereits seit Monaten sowohl in Großbritannien als auch in den USA auf der Bestsellerliste und wurde in den vergangenen Wochen durch die Preisverleihungen noch einmal gepusht. In Großbritannien hat „Demon Copperhead“ jetzt auch den Spitzenplatz einer speziellen Liste erklommen: Er steht auf Platz 1 der vom britischen Branchenmagazin „The Bookseller“ erhobenen „Independent Bookshop Top 20“, also den Spitzentiteln des unabhängigen Buchhandels.

Bis auch die deutschen Buchhändler und Buchhändlerinnen die Verkaufsqualität von „Demon Copperhead“ testen können, ist noch etwas Geduld gefragt: Eine deutsche Übersetzung erscheint Anfang 2024 bei dtv.

Barbara Kingsolver Demon Copperhead, 560 S., Faber & Faber, ISBN 978-0-5713-7648-7