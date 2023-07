Lutz Seiler erhält den Georg-Büchner-Preis 2023

Bücher und Autoren, Literaturpreise

Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung verleiht den Georg-Büchner-Preis 2023 an den Schriftsteller Lutz Seiler. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert und wird am 4. November 2023 in Darmstadt verliehen.

In der Begründung der Jury heißt es: „In Lutz Seiler ehrt die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung einen Autor, der mit klangvollen Gedichtbänden begann, von dort zum Erzählen fand, stets aber ein so klarer wie rätselhafter, dunkel leuchtender Lyriker bleibt, zuletzt mit ‚schrift für blinde riesen‘. Die Essays und Poetikvorlesungen wiederum zeugen von argumentierender Präzision. Lutz Seiler verbrachte seine ‚Lehrjahre‘ in Thüringen, und diese Herkunft hat tiefen Einfluss besonders auch auf sein episches Werk. Lutz Seiler hat als Romancier und als Dichter zu seiner eigenen, unverwechselbaren Stimme gefunden, melancholisch, dringlich, aufrichtig, voll von wunderbaren Echos aus einer langen literarischen Tradition.“

Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung verleiht seit 1951 den Georg-Büchner-Preis an herausragende Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Mehr unter www.deutscheakademie.de und www.buechnerpreis.de

Im Juni erst hatte Seiler auch den Berliner Literaturpreis 2023 erhalten. Der aus Gera stammende Autor veröffentlicht bei Suhrkamp. Dort erschien zuletzt sein Gedichtband „Schrift für blinde Riesen“.

Rückblick

Im Vorjahr hatte die Schriftstellerin Emine Sevgi Özdamar den Preis erhalten: