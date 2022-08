Emine Sevgi Özdamar erhält den Georg-Büchner-Preis 2022

Bücher und Autoren

Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung verleiht den Georg-Büchner-Preis 2022 an die Schriftstellerin Emine Sevgi Özdamar. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert und wird am 5. November in Darmstadt verliehen.

Die deutsche Sprache und Literatur verdanke Emine Sevgi Özdamar neue Horizonte, Themen und einen hochpoetischen Sound, hieß es in der Begründung der Jury. „Ungewohnte literarische Stilmittel und aus dem Türkischen inspirierte Sprechweisen prägen ihre multiperspektivischen Texte, die neben intimen persönlichen Erfahrungen ein breites Panorama deutsch-türkischer Geschichte entfalten − vom Ersten Weltkrieg über die Aufbruchstimmung der sechziger und siebziger Jahre bis in unsere Gegenwart. Emine Sevgi Özdamars Werk eröffnet einen zugleich intellektuellen wie poetischen Dialog zwischen verschiedenen Sprachen, Kulturen und Weltanschauungen, an dem wir lesend teilhaben dürfen.“

Die 1946 in der Türkei geborene Schriftstellerin ist außerdem Schauspielerin und Theaterregisseurin. 1991 gelang ihr mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis der literarische Durchbruch. Als weitere Auszeichnungen erhielt sie zudem unter anderem den Adelbert-von-Chamisso-Preis 1999 und 2004 den Heinrich-von-Kleist-Preis. Im vergangenen Jahr erhielt Özdamar für ihren Roman „Ein von Schatten begrenzter Raum“ den Bayerischen Buchpreis 2021, den Düsseldorfer Literaturpreis 2022 und den Schillerpreis 2022. Zudem stand das Buch auf der Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse 2022.

Özdamar erscheint bei Suhrkamp.