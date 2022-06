Levin Westermann empfiehlt »The Dawn of Everything«

Bücher und Autoren, Handel

Levin Westermann hat den Deutschen Preis für Nature Writing 2022 erhalten. Der Preis ist mit 10.000 Euro und einem sechswöchigen Schreibaufenthalt in der Stiftung Kunst und Natur dotiert. Er empfiehlt ein englischsprachiges Original:

„Ende letzten Jahres habe ich eine Rezension in der Zeitschrift ‚The New Yorker‘ gelesen und daraufhin das Buch sofort gekauft. Mir gefällt, dass die Autoren, ein Anthropologe und ein Archäologe, die fundamentalen Geschichten infrage stellen, die wir uns über das Zusammenleben von Menschen erzählen.

Für die Autoren waren unsere Vorfahren, die Jäger und Sammler der Frühgeschichte, keineswegs primitiv, und sie glauben auch nicht an den Mythos des Fortschritts, wonach jede Gesellschaft eine lineare Entwicklung durchlaufen muss, um irgendeinen Zenit zu erreichen. Im Gegenteil. Der Kapitalismus ist für die Autoren kein glorreicher Endpunkt, sondern eine Sackgasse.

Wieso stecken wir seit Generationen fest? Und weshalb fällt es uns so schwer, uns eine andere Gesellschaftsform auch nur theoretisch vorzustellen? Außerdem unterstreicht das Buch den enormen Einfluss, den die damals für europäische Ohren radikalen Gedanken nordamerikanischen Ureinwohner auf die Philosophen der Aufklärung hatten.“

David Graeber/David Wengrow: The Dawn of Everything: A New History of Humanity, 704 S., Farrar, Straus & Giroux (Macmillan), ISBN 978-0-37415735-7