Cremiges Buchmarketing

Marketing, Verlage

Buchwerbung einmal anders: Die Verlagsgruppe Penguin Random House hat in den USA gemeinsam mit dem Eiscremeunternehmen OddFellows einen Buchclub gegründet. Im Zuge der Werbekooperation werden Bücher verschiedener Genres mit limitierten Eissorten und Veranstaltungen in ganz New York City kombiniert.

OddFellows Ice Cream hat vier neue Geschmacksrichtungen entwickelt, die den literarischen Genres entsprechen – „Passionberry Love Potion Smoky“, „Bourbon Vanilla Twist“, „Journey to Outer Spice“ und „Bubblegum Pop“ – passend zu Buchclub-Titeln in den Genres Romance, Mystery, Fantasy und Young Adult. Die Geschmacksrichtungen werden in allen OddFellows-Filialen sowie in deren Online-Shop und auf dem Online-Marktplatz Goldbelly erhältlich sein. Penguin Random House wird außerdem kostenlose Online-Auszüge aus den im Buchclub vorgestellten Büchern veröffentlichen.

Die im Juni vorgestellten Bücher sind: „I’m So (Not) Over You“ von Kosoko Jackson (Romance), „Homicide and Halo-Halo“ von Mia P. Manansala (Mystery), „Cinder & Glass“ von Melissa de la Cruz (SF und Fantasy), und „When We Make It“ von Elisabet Velasquez (Young Adult).