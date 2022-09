Krystyna Swiatek liest für ihre neue Buchhandlung Hernan Diaz

Bücher und Autoren, Handel

Krystyna Swiatek hat Anfang Juli mit Mieke Woelky die 90 qm messende Berliner Buchhandlung Kohlhaas & Company übernommen. Zuvor war sie bei der Berliner Agentur Literaturtest Leiterin der PR- und Pressearbeit. Neu-Buchhändlerin Swiatek liest gerade Hernan Diaz‘ Roman „Treue“ (Hanser Berlin) über einen in den 1920ern in New York lebenden Finanzkapitalisten und seine Frau.

Ihr Buchtipp: „Ich habe mich aus zwei Gründen für das Buch entschieden: Ich habe eine begeisterte Besprechung einer Buchhändler-Kollegin gehört. Und zum anderem gibt es im Kohlhaas & Company eine große männliche Kundschaft. Und einen Roman, der vor dem Hintergrund der New Yorker Finanzwelt und des Börsen-Crashs 1929 spielt, hatte ich eher einer männlichen Leserschaft zugeordnet. Mit dieser Einschätzung lag ich aber ziemlich daneben. Es ist durchaus ein feministischer Roman, der sich definitiv an alle Interessierten richtet. Ich bin völlig von der raffinierten Struktur des Romans begeistert. Das Buch besteht aus vier Teilen: Roman, Manuskript, Memoiren und Tagebucheinträge stellen sich gegenseitig komplett in Frage und legen dabei eine neue Wahrheit frei.“

Hernan Diaz Treue, 416 S., 27 €, Hanser Berlin, ISBN 978-3-446-27375-7