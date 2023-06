Elin Hilderbrand reist wieder nach Nantucket

Bestseller international, Bücher und Autoren

Elin Hilderbrands Bücher haben eins gemein: Sie spielen auf der Insel Nantucket, gelegen an der US-amerikanischen Ostküste. Außerdem handeln sie alle von der Liebe. So auch Hilderbrands neuer Roman „The Five-Star Weekend“ (Little, Brown), der sich in dieser Woche Platz 1 der US-amerikanischen Belletristik-Bestsellerliste und auch Platz 1 über alle Segmente hinweg sichert.

Darin erzählt Hilderbrand von Hollis Shaw, einer berühmten Food-Bloggerin, deren Ehemann bei einem Autounfall gestorben ist. Hollis versucht nun, mit dem Verlust, aber auch mit dem Wissen, dass ihre Ehe zu scheitern drohte, zurechtzukommen. Im Internet stolpert sie über die Idee eines „five-star weekends“ und beschließt kurzerhand, einen ähnlichen Trip nach Nantucket zu planen. Hollis lädt eine für sie wichtige Frau aus jedem Jahrzehnt ihres Lebens zu der Reise ein. Dabei treffen jedoch auch Charaktere aufeinander, die sich (zumindest zu Beginn) nicht sonderlich mögen. Und wie in jedem Buch Hilderbrands besteht auch hier die Chance, die große Liebe auf der kleinen Insel zu finden.

Hilderbrand lebt selbst auf Nantucket und landet in den USA mit ihren Büchern regelmäßig auf den Bestsellerlisten. In Deutschland ist ihr das bisher nicht gelungen: Beim Penguin Random House-Verlag Goldmann liegen zwar einige deutsche Übersetzungen vor, jedoch sind die bisher nicht zu Bestsellern geworden. Zuletzt ist bei Goldmann im Juni 2021 „Der beste Sommer aller Zeiten“ erschienen.

Elin Hilderbrand The Five-Star Weekend, 384 S., Little, Brown, ISBN 978-0-316-25877-7