1000 Teile und keine Langeweile in Sicht

Mit dem ersten Corona-Lockdown im Frühling 2020 erinnerten sich viele Erwachsene wieder an eine Beschäftigung, die einige von ihnen wohl zuletzt als Kind ausgeübt haben: das Puzzeln. Die konzentrationsfördernde Freizeitbeschäftigung erlebte spätestens durch die „Wir bleiben Zuhause“-Konjunktur einen wahren Boom. Puzzles mit mehreren 1000 Teilen ließen sich nicht mehr nur in Wohnzimmern von echten Puzzle-Fans, sondern auch in denen von vielen Neueinsteigern finden.