Angesagte Stoffe – aber kein leichter Stand

Mit Sachbüchern Stoff für aktuelle Debatten liefern: Dieses Ziel hat sich der zur Glöckler Verlagsgruppe gehörende österreichische Verlag Carl Ueberreuter auf die Fahnen geschrieben. Seit 2014 führt in dem Unternehmen Birgit Francan als Verlagsleiterin die Regie. Carl Ueberreuter gehört zu den umsatzstärksten Sachbuchverlagen im Nachbarland. Aber das Geschäft hat auch besondere Herausforderungen. Auch in Österreich haben die Verlage mit steigenden Kosten zu kämpfen. Nach der Corona-Pandemie überwiegt zwar die Freude über die neue Normalität und es herrscht eine allgemeine Aufbruchstimmung. Beim Blick über die Grenze auf den deutschen Buchmarkt wird der Optimismus aber gedämpft. „Unsere Bücher haben es im deutschen Buchhandel oft sehr schwer und wir müssen um die Aufmerksamkeit hart kämpfen“, klagt Francan. Das liege vor allem an den Redaktionen in den Medien, die Titeln aus Österreich oft keine Beachtung schenkten.

Im Interview beleuchtet die Verlagsmanagerin diese Herausforderungen und wirft auch einen Blick auf den Buchmarkt in ihrer Heimat.