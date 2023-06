Der achtsame Umgang mit dem Selbst

Leben im Hier und Jetzt, den kleinen Dingen Aufmerksamkeit schenken, auf die eigenen Bedürfnisse hören – das ist leichter gedacht und gesagt als getan. In unserer schnelllebigen Gesellschaft entwickeln viele Menschen ein chronisches Stressgefühl, ein Zustand, aus dem nur schwer auszubrechen ist. Abhilfe sollen Achtsamkeitsübungen schaffen. Ihr Ziel: Den Stress hinter sich lassen und sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren.

Was genau Achtsamkeit bedeutet, ist nicht fest definiert. Der Begriff geht mehrere Tausend Jahre zurück und kommt aus dem Buddhismus. Entsprechend hat sich seine Bedeutung immer wieder verändert. Heutzutage wird der Begriff Achtsamkeit auch oft mit Entspannungsübungen, Meditation und Yoga in Verbindung gebracht. Vorrangig handelt es sich bei Achtsamkeit jedoch um einen bewussteren Lebensstil.

In Krisenzeiten, beginnend mit der Corona-Pandemie, rückten Fragen des Lebensstils bewusster in unser Blickfeld, weil ein achtsamerer Lebensstil helfen kann, die Herausforderungen besser zu verarbeiten. Das reflektiert das Buchangebot: Auch in diesem Jahr erscheinen vorrangig bei Ratgeber-Verlagen zahlreiche Titel, die sich auf unterschiedliche Weise mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigen.