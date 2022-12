Nachhaltiger Bastelspaß für die ganze Familie

Basteln zählt zu den Lieblingsbeschäftigungen vieler Kinder. Verlage müssen daher immer wieder ausloten, was besonders viel Spaß bringt. Aktuell sind bei Kids vor allem Handarbeit und nachhaltige Basteleien gefragt.

Mit der Corona-Pandemie einher ging eine „neue Häuslichkeit“. Hat sich das auf die Bastel-Vorlieben von Kindern und ihren Eltern ausgewirkt? „Gebastelt wird immer“, weiß Kristin Günsel vom Frechverlag. Vor allem aktuell würde vielen Familien wieder bewusst, wie hoch der Wert des Selbstgemachten sei, weiß die Kinder- und Kreativ-Programmleiterin. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit rückt das Basteln wieder in den Fokus – denn Selbstgemachtes wird auch außerhalb von Pandemien und Wirtschaftskrisen gerne verschenkt.

„Wir merken ein anhaltendes Interesse an kreativen Themen und Büchern, in denen die neu entdeckten Hobbies wieder mit frischer Lust auf Kreatives aufgenommen werden – und dies für die ganze Familie“, bestätigt auch EMF-Verlagsleiterin Mareike Kreß die anhaltende Nachfrage. Aber auf welche Themen setzen die Verlage? Ein Blick auf die Verlagsprogramme zeigt, dass neben dem Altbewährten auch neue Trends Einzug halten. So wird zum Beispiel auch die heimische Bastelstunde immer nachhaltiger.