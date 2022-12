utb stellt neues Plus-Label vor

Bildungsmedien, Verlage

Die Stuttgarter Verlagskooperation utb startet mit seinem Frühjahrsprogramm auch ein neues Label: utb+ heißt es und soll solche Titel kennzeichnen, die aktuelles und digitales Zusatzmaterial enthalten bzw. den Zugriff darauf bieten.

utb will mit dem neuen Label auf das Nutzungsverhalten von Lehrkräften und Studierenden eingehen, das einen Wandel hin zu digitalen Lehrmaterialien zeigt. utb bezieht sich dabei auf die Studie „Bedeutung, Nutzung und Zugang zu Lehrbüchern an Hochschulen“ aus dem Dezember 2021, in der die Bedeutung von gedruckten Büchern und E-Books bewertet wird. Hier finden „klassische“ Lehrbücher breite Verwendung und werden von Lehrenden sowie Studierenden als wichtiges Medium der Wissensvermittlung betrachtet. Die Studie führt weiter aus, dass Studierende digitale Lehrmaterialien neben dem klassischen Lehrbuch stark nutzen und ggf.

bevorzugen. So können Lehrbücher, die mit digitalem Lehrmaterial angereichert sind, einen sinnvollen Mehrwert für Studierende bieten, heißt es.

Mit Blick auf die Studie hat utb das gesamte Programm aus über 30 Fachbereichen gesichtet und dort alle Titel, die über Zusatzmaterial verfügen, mit dem Label utb+ markiert.

Lernen. Die Bandbreite der Materialformate reicht von Videos und Audiodateien über ergänzende Websites, Datensätze und Arbeitsblätter bis hin zu Aufgaben mit Lösungshinweisen u.v.a.m. Mit dem Erwerb des Buches steht das zum Titel gehörende Material kostenlos zur Verfügung. Im utb-Shop sind derzeit 55 Titel des neuen Labels unter utb.de/utbplus aufrufbar.