UTB integriert weitere Programme in der »elibrary«

Bibliotheken, Bildungsmedien, E-Book, Verlage

In der „elibrary“ bündelt UTB seit 2021 alle E-Books aus dem Bereich der bisherigen Datenbanken „studi-e-book“ und „scholars-e-library“. Die neue digitale Plattform bietet Kunden den Zugang zu mehr als 21.000 Titeln.

Zu den Verlagen, die ihre Inhalte dort bereitstellen, gehören die Gesellschafterverlage der UTB, dazu aber auch weitere Anbieter. Ab Juni werden drei weitere Verlage ihre Inhalte auf der neuen Plattform verfügbar machen: Aisthesis, Haupt und Mohr Siebeck.

Die neuen Partnerverlage sollen das Portfolio an hochwertiger wissenschaftlicher Fachliteratur auf der „elibrary“ in unterschiedlichsten Disziplinen ergänzen, heißt es. Der 1985 gegründete Aisthesis Verlag mit Sitz in Bielefeld ist ein kulturwissenschaftlicher Fachverlag mit den Programmsparten Literaturwissenschaft, Philosophie, Geschichtswissenschaft, Medientheorie und Psychotherapie.

Der Haupt Verlag, Bern, utb-Gesellschafterverlag seit 1971, ist ein Sachbuchverlag mit internationaler Ausstrahlung mit Schwerpunkt auf Natur- und Kreativthemen. Akademische Fachliteratur sowie Lehrbücher für Studierende publiziert der Verlag in den Naturwissenschaften, Kultur und Geschichte sowie Wirtschaft und Soziales.

Mit dem im Jahr 1801 gegründeten Verlag Mohr Siebeck, utb-Gesellschafter der ersten Stunde, sind jetzt alle 19 Gesellschafterverlage mit ihrem Verlagsprogramm auf der Plattform vertreten. Das Programm des in Tübingen ansässigen internationalen Wissenschaftsverlags umfasst schwerpunktmäßig die Bereiche Theologie, Philosophie und Rechtswissenschaften. Mohr Siebeck veröffentlicht u. a. die Gesammelten Werke von Karl Popper und die Max Weber-Gesamtausgabe.

Laut UTB stellen über 350 Hochschulen und zahlreiche Institutionen ihren Studierenden und Lehrenden den Zugang zu den Inhalten über eine Campus-Lizenz der UTB elibrary zur Verfügung.