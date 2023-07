Verlage: Lebenshilfe wird narrativer und digitaler

Die neue Arbeitswelt verändert Menschen. Globalisierung, Schnelligkeit, Überkomplexität, der Zwang zu mehr Flexibilität, sich auflösende starre Berufswelten; all das hat in den vergangenen Jahren zu einem Boom geführt, dessen Schlüsselwort Mindfulness lautet, zu Deutsch Achtsamkeit. Ein Trend, der beispielsweise in der Psychologie schon vor zehn Jahren beobachtet und weithin beschrieben wurde.

Stressreduktion, mehr Entspannung, verbesserte Beziehungen sind die zentralen Ziele dieses Trends, der seine Ursprünge wenig überraschend auch in den spirituellen Welten der verschiedenen Religionen findet.

Die Frage nach der Praxistauglichkeit einmal außen vor gelassen, besteht doch kein Zweifel an einer erheblichen Nachfrage von Menschen nach mehr persönlicher Aufmerksamkeit, nach Selbstoptimierung in zunehmend herausfordernden beruflichen und persönlichen Umgebungen.