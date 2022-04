Pubiz meets Innovation: Ein Blick in die Technologie-Werkstatt von Thalia

Im November 2020 hat Nam Hoang Dong die IT-Leitung beim Buchfilialisten Thalia übernommen. Bei Thalia Mayersche ist Hoang Dong sowohl für die E-Commerce- als auch die Corporate IT zuständig. Hoang Dong kommt vom Modekonzern Esprit, wo er seit 2005 verschiedene Manager-Posten innehatte. Zuletzt war er Senior Vice President – Head of Digital. In dieser Funktion verantwortete er unter anderem die technische Weiterentwicklung der Apps und Online-Shops von Esprit sowie der B2B-Plattform und der IT-Infrastruktur.