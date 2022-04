Francesca May verpasst »Gatsby« ein neues Gewand

Bücher und Autoren

Das war ein erfolgreicher Start für Francesca May: Ihr Fantasy-Debüt „Wild and Wicked Things“ (Orbit) ist direkt nach Erscheinen auf Platz 2 der britischen Belletristik-Bestsellerliste gelandet.

Der Roman führt die Leserinnen und Leser nach Crow Island. Kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges will Annie Mason sich dort um den Besitz ihres verstorbenen Vaters kümmern. Und sie will ihre alte Freundin Beatrice wieder sehen, die sich schon vor langer Zeit von ihr abgewandt hat, um selbst ein glamouröseres Leben zu leben. Auf einer extravaganten Party beobachtet Annie einen Streit zwischen Beatrice und der geheimnisvollen Nachbarin Emmeline Delacroix. Annie will mehr wissen und wird schnell in die verruchte, magische Welt von Beatrice und Emmeline eingesogen.

Wem diese Figuren-Konstellation bekannt vorkommt, braucht sich nicht wundern: „Wild and Wicked Things“ ist eine Nacherzählung von F. Scott Fitzgeralds Literaturklassiker „Der große Gatsby“. May hat dem Ganzen jedoch einen neuen Touch gegeben: Magie, Hexen und gleichgeschlechtliche Liebe stehen bei ihr im Fokus. Das kommt vor allem bei einer jungen, weiblichen und Social-Media-affinen Leserschaft an: Auf „BookTok“, der Bücher-Community von TikTok, wird das Buch aktuell vielfach weiterempfohlen.

Francesca May arbeitet als Buchhändlerin für den britischen Filialisten Waterstones. Unter dem Namen Fran Dorricott hat sie bereits drei Thriller geschrieben. Auf Deutsch ist 2019 „Schattenmord“ bei Goldmann erschienen.