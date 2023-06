Frage-Aktionismus zur E-Leihe

Nachdem man sich im Koalitionsvertrag zunächst nur schwammig für „faire Rahmenbedingungen beim E-Lending in Bibliotheken“ ausgesprochen hatte, ist mittlerweile ein größerer Aktionismus in den Berliner Bundesbehörden ausgebrochen. Neben einer Studie, die beauftragt werden soll, sind aktuell auch die Betroffenen aufgefordert, Input zur E-Leihe liefern.

Der E-Book-Verleih stellt die Beziehungen zwischen Verlagen und Bibliotheken auf eine harte Probe: Verlage sehen durch den kostenlosen Verleih von E-Books in öffentlichen Bibliotheken ihr primäres Download-Geschäft bedroht. Bibliotheken dagegen wollen digitalen Lesestoff unter den gleichen Bedingungen verleihen können wie gedruckte Bücher. Seit über zehn Jahren schwelt der Streit über die Vergabe von E-Book-Lizenzen in Deutschland, und genauso lange wird darüber gestritten, ob es neue rechtliche Rahmenbedingungen braucht. Diese Frage will die Bundesregierung jetzt klären.

Mehrere Regierungsstellen sind beim E-Lending aktiv

Nachdem man sich im Koalitionsvertrag zunächst nur schwammig für „faire Rahmenbedingungen beim E-Lending in Bibliotheken“ ausgesprochen hatte, ist mittlerweile ein größerer Aktionismus in den Berliner Bundesbehörden ausgebrochen. Dort wird parallel und teils mit Überschneidungen gearbeitet: