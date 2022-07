BookTok-Potenziale heben

Digital, Handel, Marketing, Verlage

Die Social-Media-Plattform TikTok zählt immer mehr Nutzer – und Buchliebhaber, die unter dem Schlagwort BookTok zu finden sind (57 Mrd Aufrufe). Das wirkt sich vor allem in den USA und Großbritannien, aber auch hierzulande, auf den Verkauf (englischsprachiger) Bücher aus (s. b.express 27/2022). Nielsen-Zahlen vermessen das Potenzial für Großbritannien:

Der Anteil der Buchkäufer, die TikTok nutzen, ist von 12% im Jahr 2020 auf 18% im Jahr 2021 gestiegen. Bei den 20- bis 24-Jährigen stieg der Anteil von 30% auf 40%.

Auf die Kundenangabe „TikTok hat mich zum Kauf gebracht“ entfielen von Januar bis April 2022 Umsätze in Höhe von 2,2 Mio britischen Pfund.

Darauf reagiert jetzt auch TikTok selbst und startet im Vereinigten Königreich ein neues Format: Im Juli soll es eigene Buchclub-Veranstaltungen geben, bei denen Autoren einen Monat lang Bücher rezensieren und sich mit ihrer Community austauschen. Zum Abschluss gibt es ein Live-Event.

In den USA hat Buchhandelsfilialist Barnes & Noble gerade zu einem Lesewettbewerb auf TikTok aufgerufen. Auf einer TikTok-Landing-Page finden sich Buchrezensionen als Videos und Links zu Filialen des Buchhändlers. In den Geschäften wiederum verweist Barnes & Noble mit QR-Codes ins Web und hat stellenweise TikTok-Tische aufgestellt.

Auch in Deutschland gestalten Buchhandlungen TikTok-Tische, Thalia etwa hat BookTok auch als Kategorie im Online-Shop integriert. In Österreich hat Thalia mit der Agentur ClassNinjas zudem eine TikTok-Video-Kampagne veröffentlicht und gibt so Einblicke in den Azubi-Alltag.