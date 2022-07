Felix Rudloff übernimmt die Literaturagentur Copywrite

Personalia

Felix Rudloff (51) übernimmt als alleiniger Geschäftsführer und Gesellschafter die Frankfurter Literaturagentur Copywrite. Unter seiner Führung wird die Agentur fortan nicht nur Literatur-, sondern auch Filmrechte vertreten.

Nach einer Phase des Übergangs hat Georg Simader (66) die Agentur, der er selbst 1999 gründete, wie geplant an Rudloff übergeben. Rudloff und Simader teilten sich die Verantwortung seit 2016. Zuvor war Rudloff als Programmvorstand bei Bastei Lübbe tätig. „Ich danke Georg für sein Vertrauen und bin froh, dass wir die Nachfolge gut regeln konnten. Copywrite ist für die Zukunft bestens aufgestellt mit den Kolleginnen Dr. Lisa Volpp, Caterina Schäfer und Vanessa Gutenkunst. Wir werden weiterhin auf eine enge und intensive Betreuung unserer Autor:innen setzen und natürlich auf Klasse statt Masse“, so Rudloff.

Georg Simader zieht es nun in seine italienische Wahlheimat, in der er die bereits 2009 eingeführte Krimischule Manoscritto wieder aufnimmt und dort ab September Schreibkurse anbieten wird. „Ich weiß die Agentur, mein Lebenswerk, bei Felix und den Kolleginnen in besten Händen und freue mich darauf, nun wieder Schreibtalente aufzuspüren und zu fördern“, so Simader.