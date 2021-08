TikTok-Buchmarketing: Welcome to #booktok

TikTok ist das aufstrebende soziale Video-Netzwerk der Stunde. In Deutschland sind dort auch erste Buchverlage mit ihren Inhalten präsent. Anja Spägele (Bilandia) erklärt, was die Plattform kann und worauf es ankommt.

Weinende Leserinnen und Leser, ein viel zu junges Publikum und #spicyliterature – das sind nur einige der Klischees, mit denen BookTok zu kämpfen hat. Doch was steckt hinter dem Hype um die Buch-Community auf der Plattform TikTok? Welche Zielgruppen erreicht man und wie kann man seine Bücher dort am besten in Szene setzen?