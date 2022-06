Bibliotheken blaffen zurück

Bibliotheken, Digital

Im Dauerstreit um den E-Book-Verleih der Bibliotheken fordert der Deutsche Bibliotheksverband (DBV) neue Gespräche über eine gesetzliche Regelung. Damit reagiert er auf eine Befragung des Netzwerks Autorenrechte (NAR) zum E-Lending.

In einer Stellungnahme, in der der DBV Kritik der Autoren an den Bibliotheken zurückweist, heißt es u.a.: „Der DBV fordert das NAR und die Verlage auf, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben und gemeinsam zu konstruktiven Gesprächen zu kommen, statt fragwürdige Behauptungen aufzustellen.“ Auf Basis valider Zahlen und Fakten, an denen es weiter mangele, müssten jetzt endlich für alle angemessene gesetzliche Regelungen geschaffen werden. Ein wichtiger Punkt sei dabei die Vergütungsstruktur.

An seinen grundsätzlichen Positionen hält der DBV gleichwohl fest:

rechtliche Gleichstellung von gedruckten Büchern und E-Books beim Erwerb und der Ausleihe durch Bibliotheken,

die Option, E-Book-Lizenzen gleich nach Erscheinen zu erwerben,

Aufstockung sowie Ausweitung der Bibliothekstantieme auf E-Books, mit der Autoren für die Ausleihe ihrer Werke entschädigt werden.