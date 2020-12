Wo gelten welche Regeln für Buchhandlungen?

Buchhandel, Einzelhandel

Nachdem Bund und Länder am Sonntag verabredet haben, ab Mittwoch (16.12.) bundesweit in einen verschärften Shutdown zu gehen und den Einzelhandel in weiten Teilen zu schließen, werden jetzt nach und nach die dafür maßgeblichen Landesverordnungen veröffentlicht. Darin werden auch die Regeln für den Einzelhandel konkretisiert – mitunter auch mit Ausnahmeregeln für den Buchhandel. Der Überblick nach Bundesländern.

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt: Buchläden bleiben geöffnet



Nach Berlin haben auch Brandenburg und Sachsen-Anhalt am Wochenanfang Buchhandlungen von den Schließungsverfügungen für den Einzelhandel ausgenommen. Buchläden dürfen dort auch während des harten Lockdowns weiter geöffnet halten und stationär verkaufen.

Wo Abhol- und/oder Lieferdienste erlaubt sind

Andernorts werden zumindest Abhol- und/oder Lieferdienste erlaubt bleiben (u.a. Bayern), wie sie viele Buchhändler auch während des ersten Lockdowns im Frühjahr angeboten hatten. Bei der konkreten Umsetzung ist es ratsam, sich mit dem Ordnungsamt vor Ort abzustimmen.

Nordrhein-Westfalen hat über Nacht seine neue Landesverordnung (gültig ab 16.12.) veröffentlicht. Demnach bleibt der Einzelhandel bis auf Läden für Güter des täglichen Bedarfs geschlossen. Diese dürfen ihre sonstigen Sortimente auch nicht ausweiten. Denjenigen, die schließen müssen, – also auch dem Buchhandel – ist aber weiterhin der Versandhandel und die Auslieferung bestellter Waren erlaubt. Und: „Die Abholung bestellter Waren durch Kunden ist nur zulässig, wenn sie unter Beachtung von Schutzmaßnahmen vor Infektionen kontaktfrei erfolgen kann.”

sind die „Auslieferung von Gütern und Speisen auf Bestellung sowie deren Abverkauf im Fernabsatz zur Abholung bei kontaktloser Übergabe außerhalb der Geschäftsräume unter Wahrung des Abstandsgebots“ zulässig. Die Geschäfte in Schleswig-Holstein bekommen ebenfalls trotz Schließung die Möglichkeit, ihre Ware weiterhin zur Abholung anzubieten, nachdem sie vom Kunden vorbestellt wurde. Die Verordnung sagt hier, dass die Ausgabe von im Fernabsatz gekauften oder bestellten Waren zulässig ist, „sofern die Kundinnen und Kunden hierzu geschlossene Räume nur einzeln betreten oder die Ausgabe außerhalb geschlossener Räume erfolgt“.

Ausstehende Verordnungen

Der Entwurf der Bremer Corona-Verordnung sieht die Möglichkeit des Click & Collect laut „Weser Kurier” ausdrücklich vor. Die Abholung bestellter Waren durch Kunden ist demnach zulässig, wenn sie unter „Beachtung von Schutzmaßnahmen vor Infektionen kontaktfrei erfolgen kann.“ Eine Entscheidung soll am Dienstag fallen.

In Niedersachsen, im Saarland, in Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen liegen noch keine aktualisierten Corona-Landesverordnungen vor.

Dieser Beitrag wird laufend aktualisiert. Letzte Aktualisierung: 15.12., 13 Uhr