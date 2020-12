Tina Turner findet das Glück

Bücher und Autoren

Wenn Tina Turner die Bühne betrat, wurde es meist laut und rockig. Eine ganz andere, ruhige, besinnliche Seite schlägt die Sängerin jetzt in ihrer aktuellen Autobiografie auf. In „Happiness“ (Knaur Balance) erzählt die praktizierende Buddhistin ihren „spirituellen Weg“ durch schwierige Lebenssituationen nach und gibt Einblicke in ihre Meditationspraxis. In der Schweiz schaffen es die Bekenntnisse auf Anhieb auf den zweiten Platz der Sachbuch-Bestseller.

Der große Erfolg in der Schweiz überrascht zunächst, ist jedoch durch eine enge Verbundenheit erklärbar: Bereits seit 1994 lebt die heute 81-jährige Tina Turner, die gebürtig Anna Mae Bullock heißt, mit ihrem Ehemann, dem Kölner Musikproduzenten Erwin Bach, in der Schweiz und hat 2013 die Schweizer Staatsbürgerschaft angenommen.

Ihre Lebensgeschichte hat die Sängerin bereits mehrfach auf unterschiedliche Weisen erzählt: Bereits in ihrer 1986 auf Deutsch erschienenen Biografie „Ich, Tina“ (Goldmann) kündigte sie an, nach ihrem Karriereende ihr spirituelles Wissen weitergeben zu wollen und veröffentlichte ab 2009 unter anderem spirituelle Gesänge. 2018 erschien bei Penguin mit „My Love Story“ eine weitere Autobiografie, in der es um überstandene Erkrankungen der Sängerin geht.

