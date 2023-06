Kreative Sounds und Zauberei auf der Themenbestsellerliste Spiritualität

Bücher und Autoren

Dem Leben einen Sinn geben, an der eigenen Persönlichkeit arbeiten, aber auch auf okkulten Pfaden wandeln: Das inhaltliche Spektrum unter der Flagge der „Spiritualität“ ist breit und facettenreich. Das zeigt auch ein Blick auf die aktuellen Themenbestseller.

An der Spitze liegt mit „Kreativ. Die Kunst zu sein“ (O.W. Barth) ein „New-York-Times“-Bestseller, der nun auch in Deutschland Anklang findet. Der Musikproduzent Rick Rubin gibt hier Einblicke in die Erfolgsrezeptur seiner Arbeit. Als Produzent hat er internationalen Stars wie Adele, U2 und Johnny Cash zu einem unverwechselbaren Sound verholfen. „Rubin hilft Menschen dabei, ihre selbst auferlegten Erwartungen zu überwinden, um sich wieder mit einem Zustand ursprünglichen Offenseins zu verbinden, aus dem Überraschendes entstehen kann“, bewirbt der Verlag das Buch über Rubins Erfahrungen und seine Ansichten zu Kreativität.

In ganz anderen Gefilden sind Lena Greeneaway und Shawn Robbins mit ihrem Titel „Wiccapedia“ unterwegs. Das bei Librero erschienene Buch ist neu auf Platz 7 der Themenbestsellerliste eingestiegen. In dem als „Handbuch der weißen Magie für moderne Hexen“ deklarierten Titel werden „praktische Informationen zu allen Aspekten moderner Hexerei“ geteilt. „Von E-Mail- oder SMS-Zaubersprüchen bis hin zu traditionellen Werkzeugen wie Pentagramm und Kristallen, dem Anrufen von spirituellen Führern und Engeln sowie Anleitungen, wie man mit einer Kristallkugel, der Numerologie oder dem weißen Rauschen im Fernsehen in die Zukunft blickt“, macht Librero in der Buchwerbung Anhänger von Magie und Übernatürlichem neugierig.

Die Welt der Tarot-Karten können Interessierte mit „Tarot für Anfänger“ von Hajo Banzhaf (Königsfurt-Urania) entdecken. Das Karten- und Buch-Set scheint auf Platz 10 in der Themenbestsellerliste „Spiritualität“ auf.

