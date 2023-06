Tracy Wolffs erfolgreiche Vampirgeschichten

Bestseller international, Bücher und Autoren

Auch bei Band 6 reißt die Nachfrage nach der „Katmere Academy“-Reihe nicht ab: Tracy Wolffs „Cherish“ landet auf Platz 1 der US-amerikanischen Kinder- und Jugendbuch-Bestsellerliste und auf Platz 3 über alle Formate hinweg.

Wolffs Idee mag nicht neu sein, aber sie funktioniert: Das wilde Alaska, ein Internat, Vampire und andere Fabelwesen stehen im Fokus ihrer „Katmere Academy“-Reihe. Was nach „Twilight“ klingt, ist jedoch deutlich düsterer und wohl auch heißer als Stephenie Meyers eher prüde Vampir-Geschichte. Mit ihrem eigenen Dreh einer Vampir-Saga kann die US-Amerikanerin Wolff vor allem ein junges und Social-Media-affines (vorrangig TikTok) Publikum erreichen.

Der jetzt neu erschienene 6. Band der Reihe setzt 3 Monate nach den Geschehnissen aus Band 5 ein. Protagonistin Grace muss sich darin neuen Herausforderungen stellen und erneut in den Kampf gegen dunkle Mächte ziehen.

Auch in Deutschland kommen Wolffs Fantasy-Bücher an: Mit „Crave“, „Crush“, „Covet“ und „Court“ sind die ersten 4 Bände in deutscher Übersetzung bei dtv erschienen. Sie alle konnten hohe Platzierungen auf der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik verzeichnen, „Court“ sicherte sich im März dieses Jahres sogar Platz 1. Bis „Cherish“ auf Deutsch herauskommt, dauert es jedoch noch etwas: Zunächst veröffentlicht dtv im September den 5. Band „Charm“, „Cherish“ folgt dann im März 2024.