Das sind die »Schönsten Deutschen Bücher« 2023

Die Stiftung Buchkunst hat die „bestgestalteten Bücher des Jahres“ gekürt.

603 Einsendungen konkurrierten in diesen Jahr um die Auszeichnungen. 2 Expertenjurys wählten aus ihnen die „25 Schönsten Bücher des Jahres“ aus. Die Titel seien vorbildlich in Gestaltung, Konzeption und Verarbeitung und zeigten eine große Bandbreite gestalterischer und herstellerischer Möglichkeiten.

Die Preisträger im Überblick:

Alle Informationen zu den Gewinner-Titeln können auf der Website der Stiftung Buchkunst eingesehen werden.

Der mit 10.000 Euro dotierte Preis der Stiftung Buchkunst wird am 8. September im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt verkündet. Dieser wird von einer Sonderjury aus den 25 „Schönsten Deutschen Büchern“ ausgewählt.

Auch im zweiten Wettbewerb Förderpreis für junge Buchgestaltung stehen die Prämierten fest. Um die 3 mit je 2000 Euro dotierten Preise konkurrierten in diesem Jahr 164 Einsendungen. Dieser Wettbewerb der Stiftung Buchkunst will besonders innovative und zukunftsweisende Projekte auszeichnen, die das Medium Buch konzeptionell weiterentwickeln.

Die diesjährigen Förderpreisträgerinnen und -träger stellt die Stiftung Buchkunst in den nächsten Wochen in kurzen Instagram-Live-Sessions auf ihrem Kanal @stiftungbuchkunst näher vor. Die Arbeiten werden außerdem vom 13. Juli bis zum 26. August in einer Ausstellung im einBuch.haus in Berlin zu sehen sein.