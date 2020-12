ZS versucht sich an Hörbüchern

Teilhaben am Audio-Boom: Der Ratgeberverlag ZS wird im Januar 2021 erstmals Hörbücher veröffentlichen. Vertriebspartner ist Kontor New Media, das wie ZS zur Edel-Gruppe gehört. Die Hörbücher sollen in allen gängigen Streaming-Portalen verfügbar sein.

Die Zahl der Starttitel ist überschaubar und umfasst naheliegenderweise sachbuchnahe Titel aus dem Verlagsprogramm: