Es gibt Alternativen zu VLB-Tix

Der Streit um das wichtigste Arbeitsmittel des Buchhandels bekommt eine frische Farbe: Um die digitale Novitätenvorschau der Verlage entsteht neuer Wettbewerb durch womöglich kostengünstigere Alternativen zu VLB-Tix. Damit steht der Plan der MVB, eine „Branchenlösung“ als dauerhafte Einnahmequelle zu etablieren, nach den zähen Entwicklungsjahren in Frage.

Seit über einem Jahr werkelt der Börsenvereins-Wirtschaftsbetrieb MVB daran, sein umstrittenes digitales Vorschau-System VLB-Tix noch einmal technisch neu aufzusetzen. Im Februar 2020 hatte MVB-Chef Ronald Schild eingeräumt, dass VLB-Tix „nicht zufriedenstellend“ funktioniere. Seitdem wird das System „komplett nachgebaut“ und technisch neu aufgesetzt. Aktuell testen „ausgewählte Premiumverlage“ die Funktionen. Unmittelbar vor dem Neustart im August dürfen dann auch die Hauptanwender aus dem Buchhandel den Tix-Neuanlauf testen.

Zuvor aber treten in den kommenden Tagen zwei offensichtlich unabhängig voneinander entwickelte Vorschau-Systeme als explizite Konkurrenzprodukte zur designierten „Branchenlösung“ auf den Plan:

Das Buchmarketing-Tool Book2Look, mit dem Verlage angereicherte Leseproben ihrer Bücher bereitstellen, ist in den vergangenen Monaten zu einem Vorschau-System mit Bestellfunktion aufgebohrt worden. Book2Look-Geschäftsführer Ralph Möllers verspricht Verlagen eine im Vergleich zu VLB-Tix „bessere Dienstleistung zu deutlich günstigeren Kosten“.

Die größte deutsche Buchhandelsverbundgruppe eBuch bringt unterdessen ihre neue Eigenentwicklung eVorschau+ ins Spiel. Weil der Buchhandel mit seinen Anforderungen bei den VLB-Tix-Entwicklern zu wenig Gehör gefunden habe, hat die digitalaffine Gruppe ein eigenes Konzept umgesetzt.

Der Vorstoß ist schon deshalb brisant, weil in der eBuch immerhin 876 kleine und mittlere Standortbuchhandlungen organisiert und vernetzt sind. Und der Verbund signalisiert, dass er seine Entwicklung keineswegs nur für den Eigenbedarf konzipiert hat.

VLB-Tix-Kritiker werden aktiv

Ist es tatsächlich schon knapp 7 Jahre her, dass die Börsenvereins-Wirtschaftstochter MVB angetreten ist, um ein digitales Vorschausystem als Branchenlösung zu etablieren? Das Projekt VLB-Tix ging dann nach längerer Entwicklungsphase Anfang 2016 live, entwickelte sich aber trotz des Rückenwinds u.a. durch die marktführende Publikumsverlagsgruppe Penguin Random House und große Buchketten doch recht zäh und befindet sich gerade in einem neuen Anlauf.

Neben Performance-Problemen wurde von Beginn an auch konzeptionell viel Kritik geübt. Vor allem die als Hauptnutzer geltenden Buchhändler monierten, dass Funktionen fehlten oder diese zu sehr von den Verlagen und nicht aus Händlersicht gedacht seien. Im Herbst 2020 eskalierte die Kritik bei der Börsenvereins-Fachgruppentagung: Verlage beklagten die mit Ausnahme der großen Ketten geringe Akzeptanz im Buchhandel. Buchhändler kritisierten wiederum, dass sie mit Verbesserungsvorschlägen „gegen Wände“ laufen.

Seit 2014 ist auch der amerikanische Digitalvorschau-Anbieter Above The Treeline mit der in den USA marktführenden Vorschau-Plattform Edelweiss hierzulande präsent; der Verlag Harenberg Kommunikation kooperiert mit Above The Treeline bei der deutschen Adaption des Programms und hat versucht, Edelweiss auf dem deutschen Markt zu etablieren.

Jetzt gibt es zwei weitere alternative Digitalvorschau-Ansätze, eine von Verlagsseite initiierte und eine aus der Buchhandelspraxis entwickelte.

1. Wiederbelebung der eBuch-Vorschau

Die Idee, die umfänglichen Novitäten-Vorschauen digital zu erschließen, gehört zur Geschichte der buchhändlerischen Verbundgruppe eBuch. Bereits vor über 10 Jahren präsentierte die digitalaffine Buchhändler-Gruppierung das Pionier-Portal evorschau.de und ging später mit EDV-Dienstleister Softpoint mit dem Katalogsystem Novi24 an den Start, als das Thema Digitalvorschau branchenweit Fahrt aufnahm.

Eigentlich, sagt eBuch-Vorständin Angelika Siebrands, war das Thema einer eigenen Digitalvorschau durch, als sich die marktführenden Verlage und die Buchketten auf das Verbandsprojekt VLB-Tix verständigt hatten: „Nach der Trennung von Softpoint wollten wir unsere alte Digitalvorschau Novi24 eigentlich nicht fortsetzen und stattdessen ganz auf VLB-Tix setzen.“ Man habe aber festgestellt, fügt Siebrands hinzu, „dass uns da einige Funktionen fehlen und sind deshalb selbst aktiv geworden“.

So hebt die buchhändlerische Genossenschaft eBuch in den nächsten Tagen als selbst gestaltetes Arbeitsmittel das neue Dispositionstool eVorschau+ aus der Taufe. „Es ist passgenauer auf die Bedürfnisse unserer Buchhandlungen zugeschnitten als VLB-Tix, das sie leider nicht besonders lieben“, sagt Siebrands und nennt die Details:

eVorschau+ ist keine reine Novitätenparade, sondern ein Bestellwerkzeug für Neuerscheinungen, Backlisttitel und Themenwelten.

In die Datenbank werden auch die anonymisierten Abverkaufsdaten der Mitgliedsbuchhandlungen eingespeist. Die Buchhandlungen können so u.a. aktuelle Listen von Titeln abrufen, die in anderen, strukturell vergleichbaren Buchhandlungen der Genossenschaft sehr gut laufen, die sie selbst aber womöglich noch nicht bestellt haben.

Verlage haben einen eigenen Zugang, über den sie Informationen zu ihren Titeln einspeisen können. Zu den Titelinformationen und weiteren Metadaten können auch abrundende Materialien wie Videos, aktuelle Zusatzinformationen und Verlinkungen eingebunden werden.

Derzeit durchläuft die eVorschau+ eine Testphase, die Freischaltung soll voraussichtlich Mitte des Monats erfolgen.

Bei der Entwicklung ihres neuen Arbeitsmittels ist die Verbundgruppe erst einmal in Vorleistung gegangen, um möglichst rasch Nutzen für ihre Buchhandlungen zu stiften. Für Premium-Verlage mit besonderem Auftritt soll es zu einem späteren Zeitpunkt eine „moderate“ Gebühr geben; das endgültige Preismodell steht aber noch nicht fest.

Für die VLB-Tix-Akzeptanz wäre es ein heftiger Schlag, denn die Tix-skeptische eBuch vernetzt allein insgesamt 876 Mitgliedsbuchhandlungen, auf die die neue eVorschau+ zugeschnitten ist. Und: Könnte das Werkzeug auch außerhalb der eBuch angeboten werden? „Es ist ja kein Geheimnis mehr, dass wir ein sehr großes Interesse haben, gute Produkte nicht nur in unserer Welt anzubieten, sondern sie auch anderen unabhängigen Buchhändlern zur Verfügung zu stellen“, sagt Siebrands: „Das wird im ersten Schritt nicht so sein, aber im zweiten oder dritten sicherlich.“ Im Blick hat sie dabei die Verbünde Nordbuch Marketing, Buchwert und LG Buch, die kürzlich mit der Novitätenschau „Frühlingserwachen“ erstmals allianzübergreifend kooperiert haben.

2. Ausbau des Marketing-Tools Book2Look

Im März 2020, im Zeichen drohender Corona-Einbußen, durchforstete der Hamburger Verleger Jan Weitendorf von Hacht (W1-Gruppe) seine Kostenblöcke und befand, VLB-Tix sei gemessen am Nutzen zu teuer. Auch inhaltlich war Weitendorf unzufrieden, das Korsett des Systems erlaube nicht, sein Programm individuell vorzustellen, es sei „emotionslos“ und von den Buchkonzernen geprägt: „Wir als kleine Verlage werden gar nicht gefragt.“

Weitendorf kündigte bei der MVB und erzählt heute, wie er mit dem Digital-Experten Ralph Möllers Möglichkeiten sondierte, sein Verlagsprogramm auf andere Art digital zu präsentieren. Möllers hatte schon in der Ausschreibungsphase von VLB-Tix bei der MVB deren Anforderungskatalog als zu kompliziert kritisiert und (vergeblich) sein Marketing-Tool Book2Look als Basis für ein digitales Vorschausystem ins Spiel gebracht.

In den vergangenen 4 Monaten hat Möllers’ Programmierteam jetzt Book2Look aufgebrezelt, das bisher von Verlagen genutzt wird, um automatisch Leseproben zu generieren, die u.a. Händlern für Newsletter und andere Formen des Online-Marketings zur Verfügung gestellt werden. Möllers nennt folgende Hauptmerkmale:

Die von Verlagen individuell gestalteten Vorschauen werden ähnlich wie die Leseproben in „Biblets“ umgewandelt.

Per Klick auf die angezeigten Titel öffnet sich ein Biblet des jeweiligen Buches mit Innenseiten zur Leseprobe und weiteren Angaben zum Buch.

Eingefügt ist zusätzlich ein „Mappenblatt“, das Cover, bibliografische Angaben und Klappentext enthält und vom Verlag mit weiteren Materialien wie Interview, Video, Flyer u.a. angereichert werden kann.

Das „Mappenblatt“ kann vom Vertreter weiter auch kundenindividuell ergänzt werden.

Key-Account-Manager können für Kunden aus den „Mappenblättern“ individuelle Angebote zusammenstellen.

Änderungen des Verlags (Cover, Preis usw.) werden in den „Biblets“ und allen Ableitungen und Neuzusammenstellungen laufend aktualisiert. Das gilt auch für mit Händler-Notizen bearbeitete Seiten.

Bestellungen können an verschiedenen Positionen ausgelöst werden, der Warenkorb wird nach Freigabe an die Bestellsysteme übergeben.

Möllers und auch der hinzugezogene Vertriebler Michael Böhme (BücherWege) betonen, dass sich das Book2Look-Tool sehr eng an die gewohnte Vorschau anlehne, allerdings mit mehr Möglichkeiten durch die Verknüpfungen und der stets integrierten Leseprobe: „Auch wenn dahinter eine Datenbank steckt, ist es von der buchhändlerischen Nutzung gedacht.“

