Wie sehr vermissen Sie die Frankfurter Buchmesse?

Auch Börsenvereins-Vorsteherin Karin Schmidt-Fridrichs sagte in ihrer Eröffnungsrede zur Frankfurter Buchmesse: „Heute wird mir klar, was mir in dieser Woche alles fehlen wird“. Die gesamte Eröffnungsrede können Sie hier einsehen.

Die Frankfurter Buchmesse war der gesetzte Anker- und Begegnungspunkt der deutschen und internationalen Buchbranche. In der Buchmesse-Woche 2020 machen Buchmenschen jetzt neue Erfahrungen: Was fehlt? Was funktioniert in anderer Form? Was lässt sich ausgleichen? Wie kann es weitergehen?

