Messen: Absage und Comeback

Das Messejahr 2022 beginnt mit erneuten Absagen im Zeichen der Coronapandemie: Die Tore der großen Bastel- und Geschenkemessen Christmasworld, Creativeworld und Paperworld bleiben ebenso geschlossen wie die der Nürnberger Spielwarenmesse.

Auch die Leipziger Buchmesse wird nach dem Rückzug großer Publikumsverlage zum dritten Mal in Folge abgesagt. Allerdings mit trotzigem Ersatz: Die Verleger Leif Greinus (Voland & Quist) und Gunnar Cynybulk (Kanon) zaubern gemeinsam im Leipziger Kulturzentrum Werk 2 als alternative Auftrittsmöglichkeit eine Popup-Buchmesse aus dem Hut, an der sich immerhin rund 150 Verlage beteiligen.

Messe-Feeling fast so wie früher herrscht dann auf den Fachmessen Kinderbuchmesse Bologna, die im März gut 1000 Aussteller empfängt, sowie auf der London Book Fair mit 900 Ausstellern.

Im Herbst heißt es dann endlich wieder eintauchen in die besondere Atmosphäre der Frankfurter Buchmesse: Nach dem coronabedingten Ausfall 2020 und der tristen „Zwischenmesse“ 2021 gelingt dem Branchentreff im Oktober 2022 ein ordentliches Comeback. Nach der Krise sorgt dies auch wirtschaftlich für Entspannung beim Börsenverein, dessen Projekte in der Vergangenheit stets von den Buchmesse-Erlösen profitiert hatten.

Die Branche feiert in Frankfurt das große Wiedersehen, für Organisation und Programm kassiert die Leistungsschau überwiegend gute Kritiken. An den Eingängen werden 93.000 Fachbesucher und 87.000 Privatbesucher gezählt, in den Hallen präsentieren sich über 4000 Aussteller. Zur alten Form fehlt allerdings noch einiges: Im Rekordjahr 2019 waren 302.000 Besucher aufs Messegelände geströmt und 7450 Aussteller hatten einen Stand gemietet.

