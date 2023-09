Digital, Markt

Yuewen ist die Online-Plattform für Schreiben und Lesen im chinesischen Unternehmen Tencent, einem multinationalen Technologie- und Unterhaltungskonzerns mit Hauptsitz in Shenzhen. Sie bedient derzeit über 10 Mio Autoren und über 200 Mio monatlich aktive Nutzer und verzeichnet einen Jahresumsatz von 7,63 Mrd Chinesischen Yuan (umgerechnet 958 Mio Euro).

Wie das funktioniert, wie Yuewen literarisches Geschichtenerzählen zu einem dynamischen Ökosystem ausbaut, das Lesen, Comics und Animation, Film und Fernsehen, Spiele und vieles mehr umfasst, wird Yuewen-CEO Hou Xiaonan auf dem Podium Global 50 CEO Talk während der Frankfurter Buchmesse erklären. Das Motto lautet „Gute Geschichten hören nie auf“. buchreport ist Partner von Global 50 und des CEO-Talks.

Zur Person: Hou Xiaonan (Foto) kam im April 2020 zu Yuewen und ist derzeit als Chief Executive Officer, President und Executive Director für die strategische Planung und den Geschäftsbetrieb verantwortlich. Hou ist außerdem Vizepräsident der Platform and Content Group von Tencent und Leiter von Tencent Animation and Comics. Hou kam 2003 zu Tencent und hatte verschiedene Managementpositionen für Tencent-Geschäftsbereiche inne, darunter Mobile QQ, Qzone, Tencent Open Platform, YingYongBao, Qingteng und Penguin Media Content Platform, und war eine zentrale Figur in Tencents Open Ecosystem-Strategie. Er verfügt über umfangreiche und tiefgreifende Managementerfahrung in den Bereichen Produktbetrieb, Geschäftsmodellinnovation und Ökosystemkooperation

Der Global 50 CEO Talk 2023 findet in Zusammenarbeit mit der Frankfurter Buchmesse statt

Mittwoch, 18. Oktober 2023, von 14 bis 15 Uhr im Frankfurter Pavillon auf der Agora des Messegeländes

Der CEO Talk wird in Verbindung mit dem Global 50 Publishing Ranking der Verlagsbranche erstellt, in dem jedes Jahr die 50 größten Verlagskonzerne aufgeführt werden. Das Ranking wird von Rüdiger Wischenbart Content and Consulting erstellt und von buchreport sowie Bookdao (VR China), The Bookseller (UK), Livres Hebdo (Frankreich) und Publishers Weekly (USA) veröffentlicht.

Eine Kompaktversion ist bereits im buchreport.magazin 9/2023 veröffentlicht, hier geht es zum E-Paper.Der vollständige Global 50-Bericht mit der großen Liste, einer Analyse und datenreichen Unternehmensprofilen wird ab Ende September 2023 als digitale Publikation von rund 250 Seiten unter www.wischenbart.com/ranking erhältlich sein.