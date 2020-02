»Wandel in der Belieferungsstruktur dringend geboten«

Handel, Markt, Verlage

„Weil dringend gebotene Wandlungen in der Belieferungsstruktur an den schier unausrottbaren Beharrungskräften der Branche scheitern, müssen alle Buchhandlungen dafür zahlen. Als wenn ein erhebendes Gefühl aufkäme, wenn allmorgendlich zwei, drei oder gar vier verschiedene Fahrzeuge verschiedener Barsortimente eine Buchhandlung anfahren”, schreiben Bögeholz und Schwarzbich in ihrem Meinungsbeitrag und skizzieren eine Idee für eine gebündelte Logistiklösung für die Barsortimente. Der Ansatz, die Auslieferungsfahrten der Barsortimente zu bündeln, ähnelt einem Vorschlag von Umbreit-Geschäftsführer Clemens Birk. Dieser schlägt vor, ein Unternehmen zu gründen, an dem alle Barsortimente beteiligt sind und das die Logistik für die gesamte Branche organisiert (mehr dazu hier).

Barsortimente, setzt euch zusammen!

von Hartwig Bögeholz und Wolfram Schwarzbich

Und wieder einmal münden Unfähigkeit und Unwillen der Buchbranche zu längst überfälligen Veränderungen in Kostenbelastungen des letzten Glieds. Libri informiert seine Kunden über ein neues Gebührenmodell bei Barsortiment und Bücherwagendienst – über kurz oder lang werden die anderen Mitbewerber folgen.

Gerade aus Sicht von Buchhandlungen, die ihre eigenen Hausaufgaben in Sachen Rationalisierung fortlaufend erledigen, ist dies ein höchst ärgerlicher Schritt: Weil dringend gebotene Wandlungen in der Belieferungsstruktur an den schier unausrottbaren Beharrungskräften der Branche scheitern, müssen alle Buchhandlungen dafür zahlen. Als wenn ein erhebendes Gefühl aufkäme, wenn allmorgendlich zwei, drei oder gar vier verschiedene Fahrzeuge verschiedener Barsortimente eine Buchhandlung anfahren.

Dabei läge eine Alternative, die die Kostenbelastungen für die Buchhandlungen zumindest stabil halten könnte, offenkundig auf dem Tisch. Zeitfracht war Mitbegründer von DPD und ist mutmaßlich enger Partner dieses Logistikers – eine potenziell nützliche Verbindung. Sie sollte fruchtbar gemacht werden.

Wie wäre es denn, wenn Fahrzeuge eines einzigen Logistikers, sei es nun DPD oder ein anderer, die Wannen von allen drei Barsortimenten und ihren Verlagsauslieferungen nächtens an gemeinsamen Umschlagpunkten aufnehmen und entlang rationell gestalteter Routen ausliefern?

Für Buchhandlungen ist die bis auf weiteres wichtigste Anforderung wohl die, dass die Lieferungen bis zur Ladenöffnung um 9 oder 10 Uhr eintreffen. (Nach dem Ende solcher Buchhandlungstouren stünden die Fahrzeuge für Anderes zur Verfügung.) Angemessene Entlohnung der FahrerInnen und akzeptable Behandlung der Wannen sind weitere Anforderungen. All dies wird machbar sein.

Um in dieser Hinsicht voranzukommen, sollten sich KNV Zeitfracht, Libri (mitsamt Könemann) und Umbreit baldmöglichst zusammensetzen. Zunächst sollten sie in groben Zügen ein gemeinsames Modell skizzieren, das den Gegebenheiten von Standorten, Routen und Umschlagpunkten aller drei (vier) Beteiligten Rechnung trägt. Ein solches Modell wird dann unter freundlicher Empfehlung von KNV Zeitfracht einem Logistiker wie DPD unterbreitet.

Sodann kann der (oder ein) Logistiker daraus ein konkretes Modell entwickeln, das wiederum den Barsortimenten zur Einbuchung angeboten wird. Wenn alle drei Barsortimente Kunden eines solchen Modells würden, sollte es sich durchaus rationell umsetzen lassen. Was würde sich für Buchhandlungen ändern? Nichts – außer, dass ihnen keine höheren Kosten abverlangt werden. Dies wäre bereits ein Fortschritt.

»Urzeitliche Gepflogenheit«, dass Händler bei Verlagsbestellungen Versandkosten tragen

Auf einen weiteren Fortschritt werden Buchhandlungen wohl ewig warten müssen. Aus der Sicht rational denkender Buchhandlungen ist die urzeitliche Gepflogenheit, dass sie bei Verlagsbestellungen die Versandkosten zu tragen haben, regelrecht kontraproduktiv. Die Gewissheit, dass sie es handhaben können wie es ihnen beliebt, weil andere für die Kosten aufkommen, hat bei Verlagen jegliches Rationalisierungsdenken erstickt …

Jede Buchhandlung kann endlos berichten, wie nervenzehrend und kostenfressend Lieferungen von Verlagen/Verlagsauslieferungen ausfallen. Details können wir uns hier eigentlich ersparen – nur ein besonders schräger Vorfall sei genannt. Als unsere Buchhandlung an einer kleinen Logistiklösung mitwirkte, bei der Titel verschiedener Verlage in eine Wanne gepackt wurden (mit einer Rechnung und einem ELS), mochte ein angefragter Verlag nicht teilnehmen. Begründung: Die Bücher dieses hochbesonderen Verlages sollten nicht mit Büchern anderer Verlage gemeinsam in einer Wanne liegen … Halbwegs normal denkenden Menschen fällt dazu nichts mehr ein.

Wie wäre es, wenn diese Konstruktion umgekehrt würde?

Wenn in Verlagen Vertriebsleiter von Controllern zur Rede gestellt würden, welche absurd hohen Versandkosten sie verursachen – dann wäre der erste Schritt zur Besserung bereits getan. Binnen kürzester Zeit würde der Großteil der Verlage seine Abläufe so umstellen, dass echte Kosteneinsparungen erzielt werden. Das käme der gesamten Lieferkette sowie den Buchhandlungen zugute. Käme … Aus der Sicht von Buchhandlungen erwächst nur diese eine Frage: Auf welchem Wege können wir den Belieferungskosten-Spieß umdrehen?